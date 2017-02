M5S Roma: Marra "servitore dello Stato". Chat con Raggi smentisce Di Maio?

Anche se Luigi Di Maio ha sempre sostenuto di non aver mai avuto fiducia in Raffaele Marra, e di averglielo detto anche nell'incontro avuto nel luglio scorso con l'ex capo del personale del Campidoglio, un sms smentirebbe questa ricostruzione e rivelerebbe anche che il M5S "fa accertamenti ogni mese" sugli uomini del pentastellato. Perché?

La versione fornita da Luigi Di Maio sull'incontro avvenuto nel luglio scorso con Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio oggi in carcere con l'accusa di corruzione, continua a scricchiolare.



Il responsabile degli enti locali del MoVimento 5 Stelle ha sempre smentito le ricostruzioni stampa che lo etichettavano come il "convitato di pietra di questa storia", come scrisse Carlo Bonini su La Repubblica il 7 febbraio scorso. Articolo che gli è valso una segnalazione all'Ordine dei giornalisti poiché Bonini sostenne che "fu Di Maio a convincere Marra a non abbandonare prematuramente il suo lavoro di badante della Raggi".



Anche Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera confermò che Marra fu "convinto" a non lasciare l'incarico in Campidoglio "durante l'incontro con Luigi Di Maio".



Di Maio, anche nel corso della puntata di domenica scorsa di In Mezz'ora, smentisce però queste ricostruzioni bollando di fatto come inaffidabili le fonti dei giornalisti.



Oggi, però, sempre Carlo Bonini su La Repubblica ribadisce la ricostruzione ed anzi tira fuori un messaggio chat conservato nella memoria dello smartphone di Raffaele Marra.



Nel luglio 2016 Di Maio aveva incontrato nei suoi uffici alla Camera l'ex capo del personale del Campidoglio perché nel M5S c'era un vero e proprio scontro sulla nomina di Marra, osteggiata soprattutto dalla corrente guidata da Roberta Lombardi.



Di Maio, in ultimo anche di fronte a Lucia Annunziata, ha sempre sostenuto che quel 6 luglio 2016 di fatto ha sfiduciato Marra, spiegandogli che non aveva il suo appoggio e quindi, di conseguenza, quello di Beppe Grillo e Casaleggio.



Ora però spunta fuori un messaggio scritto da Marra il 10 agosto 2016, quindi un mese dopo questo incontro, dove nella famosa chat "amici al bar", rivolto a Virginia Raggi, dice: "Vorrei anche ricordarti che ho manifestato la mia disponibilità a riprendere l'aspettativa sin dal giorno in cui ho incontrato il vice presidente Di Maio a cui manifestai la mia disponibilità a presentare l'istanza qualora non fossi stato in grado di convincerlo, carte alla mano, sulla mia assoluta correttezza morale e professionale. L'incontro, come sai, andò molto bene, tanto che lui mi disse di farmi dare da te i suoi numeri personali. Cosa che per correttezza non ho mai fatto. Pensavo che quell'incontro potesse rappresentare un punto di svolta. Evidentemente mi sbagliavo", riporta La Repubblica.



Marra millanta? Secondo Carlo Bonini è improbabile visto che la Raggi poco dopo rigira a Marra, probabilmente per rassicurarlo, "un sms che ha ricevuto proprio dal vicepresidente della Camera". In questo sms Luigi Di Maio scriverebbe infatti al sindaco di Roma: "Quanto alle ragioni di Marra, lui non si senta umiliato. E' un servitore dello Stato. Sui miei, il Movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla".



Di Maio quindi ammetterebbe che Marra è "uno dei suoi". Ma soprattutto, perché il M5S "fa accertamenti ogni mese" sugli uomini di Luigi Di Maio?



Aggiornamento:



L'Ansa pubblica la versione integrale della chat tra Luigi Di Maio e Virginia Raggi che sembra andare a modificare il senso delle parole del vicepresidente della Camera. Di Maio scriverebbe al sindaco di Roma, sempre quel 10 agosto: "Pignatone cosa ti ha detto dopo che gli hai inoltrato il suo nominativo (di Marra, ndr)? In ogni caso nella riunione con me, Marra non mi ha mai chiesto se andare in aspettativa o meno. Semplicemente mi ha raccontato i fatti. Io l'ho ascoltato. Perché tu me lo avevi chiesto. Sono rimasto a tua disposizione non sua. E penso che nel gabinetto non possa stare, perché ci eravamo accordati così".



La Raggi gli risponderebbe: "Pignatone mi risponderà quanto prima, l'elenco conteneva una prima tranche da 20 nominativi. Stanno effettuando le verifiche". Solo a quel punto, Luigi Di Maio scriverebbe: "Quanto alle ragioni di Marra. Aspettiamo Pignatone. Poi insieme allo staff decidete/decidiamo. Lui non si senta umiliato. E' un servitore dello Stato. Sui miei il Movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla".