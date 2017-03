M5S, Luigi Di Maio in ospedale dopo malore: "starò qui pochi giorni"

Luigi Di Maio del MOVimento 5 Stelle è stato ricoverato al Gemelli di Roma per un malore, pare nella zona intestinale. Il pentastellato rassicura ma rivela che dovrà rimanere in ospedale qualche giorno.

"Sono stato ricoverato al Gemelli per delle visite di controllo. Starò qui pochi giorni, ma sono stato costretto, come immaginate, a far saltare tutti gli impegni del week end. Mi dispiace per gli attivisti che avevano preparato gli incontri in Piemonte e in Sardegna. Appena fatti i dovuti controlli vi prometto che organizzeremo nuovamente. Qui sono tutti molto gentili e professionali e sono molto tranquillo. Vi terrò aggiornati. Buon fine settimana!", riferisce su Facebook Luigi Di Maio, dopo il malore che l'ha colpito nel pomeriggio.



Stando alle prime indiscrezioni, l'area interessata dal malore sarebbe quella intestinale. Al momento del ricovero, il viceepresidente della Camera ed esponente del MoVimento 5 Stelle sarebbe apparso particolarmente sofferente.