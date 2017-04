M5S, Luigi Di Maio dall'ospedale: sto continuando gli esami di controllo

Luigi Di Maio del MoVimento 5 Stelle ringrazia tutti dell'affetto dimotrato dopo il suo ricovero in ospedale.

"Desidero ringraziare tutti voi per i messaggi di affetto che mi avete mandato in questi giorni, da quando mi trovo in ospedale", scrive su Facebook Luigi Di Maio, esponente del MoVimento 5 Stelle ricoverato nel fine settimana al policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un malore, pare intestinale.



"In molti mi avete chiesto quando uscirò da qua. Sto facendo degli esami di controllo e mi hanno promesso che mi dimetteranno presto. Sono sereno. - assicura quindi il vicepresidente della Camera - Medici e infermieri si stanno prendendo cura di me e i miei cari mi sono vicino. E poi ci siete voi e il vostro affetto. Grazie: mi date una carica incredibile. Vi aggiornerò non appena ci saranno novità".