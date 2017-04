M5S: Italia da Romania importa criminali ed esporta aziende, dice Di Maio

Luigi Di Maio del M5S sul problema giustizia.

L'Italia ha importato dalla Romania il 40% dei loro criminali. Mentre la Romania sta importando dall'Italia le nostre imprese e i nostri capitali. Che affare questa UE! Siccome in Italia la politica non ha mai voluto far funzionare la giustizia, anzi molto spesso l'ha sabotata volutamente, noi stiamo attraendo delinquenti, mentre le nostre imprese scappano dove i sistemi giudiziari sono più efficienti: come in Romania!" denuncia su Facebook Luigi Di Maio, deputato del MoVimento 5 Stelle.



"Vi chiedo di ascoltare questi due minuti del Procuratore aggiunto di Messina Sebastiano Ardita per capire cosa hanno creato in Italia 20 anni di partitocrazia degli amici degli amici. Basta non votarli più per far cambiare le cose" conclude il vicepresidente della Camera, postando un video tratto dall'evento di Ivrea.