M5S, Di Maio: Saviano ignorante, problema Ong e migranti non è una serie tv

Luigi Di Maio del MoVimento 5 Stelle replica all'attacco di Roberto Savino sul problema delle navi Ong che "soccorrono" i migranti, troppo spesso però a ridosso della Libia. Il pentastellato quindi chiarisce: "Saviano affronta il tema dei migranti come se fosse una sceneggiatura di un serie tv".

"È da irresponsabili lanciare accuse vaghe e schizzi di fango sul mondo delle Ong, che è composto da migliaia di donne e uomini che ogni giorno salvano vite (sono buonista e fiero di esserlo). Se poi il fango è funzionale a raccattare voti da sottrarre a Matteo Salvini, oltre che irresponsabile, tutto si fa anche squallido" afferma su Facebook Roberto Saviano, attaccando il MoVimento 5 Stelle.



A stretto giro la replica di Luigi Di Maio con l'eloquente post dal titolo "L'ignoranza di Saviano".



"Saviano parla per sentito dire. - chiarisce subito il pentastellato - Affronta il tema dei migranti come se fosse una sceneggiatura per una serie di successo, non per quello che è, ossia un problema serio che costa migliaia di vite umane ogni anno. Ci sono alcuni dati che non possono essere ignorati se vogliamo parlare con cognizione di causa della questione".

Di seguito, i dati elencati dal vicepresidente della Camera:



1) Definire taxi le imbarcazioni delle ONG non è un mio copyright. Prima di me, e a ragione, lo ha detto l'agenzia dell'UE Frontex nel suo rapporto 'Risk analysis 2017'. Saviano questo lo ignora e parla a vanvera.

2) Saviano ignora anche che sempre Frontex ha affermato, dati alla mano, che 'proprio il sovraffollamento sui barconi sta provocando più decessi' e che 'i trafficanti, aspettandosi di trovare navi che salvino i migranti più vicine, forniscono poca acqua e scarsissimo cibo e carburante'. Quindi le ONG, che Saviano difende senza sapere neppure di cosa parla, stanno causando più confusione e più morti in mare.

3) Le Ong non hanno ridotto il numero di morti in mare. Il procuratore di Catania ha spiegato che 'Le Ong lavorano spesso in prossimità del territorio e delle coste libiche. Abbiamo calcolato che negli ultimi quattro mesi del 2016 il 30% dei salvataggi con approdi a Catania è stato effettuato da quelle organizzazioni; nei primi mesi del 2017 quella percentuale è salita ad almeno il 50%. E accanto a questo dato emerge che il numero dei morti non è diminuito. Registriamo un dato che ci desta preoccupazione: il numero di morti in mare nel 2016 ammonta a 5000; nel triennio 2013-2015 le vittime di cui si è occupata la Procura di Catania sono state 2000: il che mi fa ritenere che la presenza di queste organizzazioni, a prescindere dagli intenti per cui operano, non ha attenuato il numero delle tragedie in mare'.



"Io non cerco i voti di chi vuole i migranti in fondo al mare, Saviano invece sostiene chi materialmente ne è causa. Consiglio a Saviano di informarsi prima di parlare per evitare figuracce" chiarisce quindi Luigi Di Maio.