Legge elettorale: Di Maio chiama gli italiani a difendere democrazia

Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, denuncia la richiesta di voto di fìducia alla legge elettorale e su Facebook annuncia: "Nei prossimi giorni saremo chiamati tutti a difendere le Istituzioni della Repubblica. State pronti".

"Signori, siamo in piena emergenza democratica. Nelle aule parlamentari si sta consumando l'ennesima aberrazione istituzionale: il PD ha appena dato il suo ok alla fiducia sulla legge elettorale quindi il Parlamento non potrà discuterla. Quello che hanno deciso due o tre capi di partito diventerà legge senza che nessuno possa dire la sua. È un momento critico" denuncia su Facebook Luigi Di Maio, leader del M5S.



"È un colpo mortale alla democrazia, una violazione delle regole democratiche. - aggiunge - Il Rosatellum è una Legge Truffa contro il MoVimento 5 Stelle e contro la volontà dei cittadini. È una legge fatta ad arte per favorire alla prossima legislatura un governo Renzi - Berlusconi, a prescindere da chi vincerà davvero le elezioni".



"Stanno stravolgendo la legge elettorale a 6 mesi dalle elezioni per provare a fermare la prima forza politica del Paese. - sottolinea infine il pentastellato - Hanno paura dell'effetto che avrebbe la nostra probabile vittoria in Sicilia e ci combattono non con la bontà dei programmi, ma truccando le regole del gioco. L'intento è distruggerci, quello che otterranno sarà rafforzarci. Faranno imbestialire i cittadini". Di Maio chiarisce quindi che "nei prossimi giorni saremo chiamati tutti a difendere le Istituzioni della Repubblica. State pronti".