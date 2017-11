Elezioni Sicilia, Di Maio: no confronto tv, Renzi non sarà più leader PD

Luigi Di Maio dopo i risultati delle regionali in Sicilia afferma che il competitor del M5S non è più Matteo Renzi o il PD e per questo motivo annuncia che non parteciperà al confronto tv con il segretario dem.

"Il PD è politicamente defunto. A quello che leggo oggi sui giornali in interviste di esponenti PD, non sappiamo neanche se Matteo Renzi sarà il candidato premier del centro sinistra. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media, a breve ci sarà una direzione del PD dove il suo ruolo sarà messo in discussione. Il nostro competitor non è più Renzi o il PD. Combattiamo contro l'indifferenza che genera l'astensione" scrive su Facebook Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, dopo i risultati delle elezioni regionali in Sicilia che vedono il pentastellato Giancarlo Cancelleri testa a testa con il candidato del centrodestra Nello Musumeci. Stando alle proiezioni, il M5S però si attesta come primo partito, attorno al 35% delle preferenze mentre il centrosinitra, anche se si alleasse con i partiti di estrema sinistra, ad oggi non raggiungerebbe nemmeno il 25%.



Di Maio quindi ricorda: "Avevo chiesto il confronto con Renzi qualche giorno fa, quando lui era il candidato premier di quella parte politica. Il terremoto del voto in Sicilia ha completamente cambiato questa prospettiva. - chiarendo quindi - Mi confronterò con la persona che sarà indicata come candidato premier da quel partito o quella coalizione".

"Come vi dicevo qualche giorno fa, a neutralizzare il Rosatellum sarà il voto dei cittadini e in Sicilia l'abbiamo già fatto. Possono andare contro la Costituzione, ma non possono andare contro il voto dei cittadini" conclude il vicepresidente della Camera.



Renzi cerca di rispondere allo schiaffo politico di Di Maio sostenendo invece che il leader pentastellato vuole "scappare" dal confronto tv ed annuncia: "Avevo preso l'impegno con Giovanni Floris di partecipare a questa trasmissione. Io ci sarò, lo stesso". Poi Renzi puntualizza: "Chi è il leader del PD lo decidono le primarie, cioè la democrazia interna. Non lo decidono le correnti, non lo decide il software di un'azienda privata, non lo decide Di Maio".

Dall'attuale segretario del Partito Democratico, però, ancora nessuna riflessione sulla pesante sconfitta elettorale siciliana, mentre alcuni dem puntano il dito contro Pietro Grasso (da pochi giorni fuori dal PD), il quale risponde che sono solo "scuse patetiche".