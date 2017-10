Elezioni Sicilia, Di Maio (M5S): dite stop al voto di scambio

Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, esorta i siciliani a "votare in massa" alle elezioni regionali e di non cedere al voto di scambio.

"Sicilia, ti voglio bene ma adesso svegliati! Negli ultimi due mesi e mezzo ho passato la maggior parte del mio tempo in Sicilia. Me ne sono innamorato. Ho percorso almeno 7000 km insieme a Giancarlo Cancelleri e ho incontrato i cittadini di almeno 150 comuni. Ho conosciuto migliaia di persone e l'ho girata veramente tutta, per farci conoscere e raccontare il nostro programma. Quando ti innamori di una persona, impari ad amare le sue qualità ma anche i suoi difetti, ami la sua personalità con anche tutte le sue contraddizioni. Ti ci arrabbi quando fa sempre gli stessi errori, perché gli vuoi bene. Per la Sicilia è lo stesso" scrive su Facebook Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle.



"I Siciliani sono un popolo di un ottimismo inossidabile e una accoglienza ineguagliabile, ma anche un popolo che non ha saputo riconoscere i suoi aguzzini politici riconsegnandogli incautamente per decenni la loro Regione e il suo Statuto speciale, vera arma usata contro di loro. - sottolinea il vicepresidente della Camera - Quando percorro le strade Siciliane, resto sempre incantato dalla bellezza del suo paesaggio: è come se rivedessi in una sola isola tutte le cose belle che avevo visto in giro per il mondo, dopo anni ed anni di viaggi. In ogni dove c'è uno spettacolo da ammirare e per cui restare incantati".



"Ma mentre ne resto incantato, - prosegue il pentastellato - mi chiedo pure come sia possibile che sia l'ultima Regione per occupazione giovanile, la prima per rischio povertà, l'ultima per tasse riscosse e da sola non mette insieme i turisti della città di Rimini".

"La colpa è sicuramente della politica che ha usato quella Regione come un bancomat, ma la responsabilità è anche di chi ha scelto quella classe dirigente per troppo tempo. - chiarisce Di Maio - Non punto il dito contro nessuno. Tutti facciamo errori. In primis io. Ma adesso è il momento di rialzarsi e soprattutto smetterla con le scuse".



"Vi voglio bene e ve lo dico da Campano (regione subito dopo la vostra per indici negativi): essere disoccupati non è una buona scusa per cedere al voto di scambio. Avere un figlio senza lavoro non è un buon motivo per dire 'votiamo tutti l'onorevole perché mi ha promesso che lo sistema'. Avere avuto un favore perché non potevate vantare un diritto in ospedale per un vostro caro, non è un buon motivo per svedersi il diritto al voto. 'Non ho mai avuto niente dalla politica' non è una buona ragione per astenersi e non votare. Continuando così otterrete solo e sempre lo stesso risultato: stare sempre peggio. È il momento di destarsi. - esorta quindi il candidato premier del M5S - Siciliani, il 5 novembre avete una grande occasione di riscatto. Mandiamo a casa i nostri aguzzini politici e iniziamo la rimonta di una Regione che sta precipitando. Non lasciamo la Sicilia da sola con gli impresentabili: andate a votare in massa e scegliete il futuro!".