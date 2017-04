Di Maio replica sul caso romeni: delinquenti in Italia riguarda giustizia

Luigi Di Maio del MoVImento 5 Stelle conferma quanto detto sui romeni criminali arrivati in Italia e precisa: Impariamo dalla Romania: scoraggiano i delinquenti e attirano le imprese".

"C'è un fatto, che è inopinabile: 'il 40% dei ricercati con mandato internazionale emesso da Bucarest si trova in Italia'. Non lo dico io, lo disse nel 2009 l'allora ministro romeno della Giustizia Catalin Predoiu, dato confermato l'altro giorno a SUM #01 dal procuratore di Messina Ardita. Motivo per cui non ho nessun motivo oggettivo di mettere in dubbio questa affermazione" chiarisce su Facebook Luigi Di Maio, replicando alle polemiche che si sono sollevate in queste ore riguardo tale affermazione rilanciata dall'esponente del MoVimento 5 Stelle qualche giorno fa.



"Ardita - prosegue - ha ribadito che '4 romeni su 10 hanno scelto il nostro Paese come luogo nel quale delinquere e questo è un problema importante che riguarda la giustizia'. Io ho ascoltato e come rappresentante dei cittadini mi sono posto il problema. L'Italia deve attirare persone oneste, non criminali. Ho denunciato questa situazione affinché la politica affronti il problema e vengano prese serie contromisure per far diventare l'Italia un luogo in cui i criminali non vogliono andare. Ho anche messo in evidenza, e lo ribadisco, che siccome la nostra Giustizia è inefficiente, i nostri imprenditori vanno in Paesi dove funziona meglio: come la Romania".



"Impariamo dai rumeni: scoraggiano i delinquenti e attirano le imprese. - evidenzia infine il pentastellato - È quello che voglio per il nostro Paese. Abbiamo bisogno di una giustizia rapida, efficiente ed efficace che scoraggi chi vuole delinquere e aiuti chi vuole investire".