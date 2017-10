Di Maio: M5S mai alleato con Lega. Salvini? Un traditore

Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, precisa su eventuale alleanze con la LEga Nord in vista delle elezioni politiche.

"Se Matteo Salvini cerca di rifarsi una verginità politica ammiccando ancora a un'alleanza con noi sbaglia di grosso. Ripeto per l'ennesima volta: il MoVimento 5 Stelle non fa alleanze con i partiti che hanno disintegrato il nostro Paese" chiarisce su Facebook Luigi Di Maio, leader del M5S.



"Poi Salvini in Sicilia ha fatto una precisa scelta di campo: sta con gli impresentabili condannati e arrestati che fanno parte della banda di Musumeci. - ricorda - Uno alla Scajola, uno che gli fanno i candidati a sua insaputa e anche gli assessori. E Salvini si presta a questo gioco sporco sulla pelle dei siciliani".



"Ricordo anche a tutti che la Lega di Salvini ha praticamente votato la fiducia al governo Gentiloni per far passare una legge elettorale truffa e che quindi, anche a causa loro, passerà una legge di bilancio che massacrerà ancora gli italiani. - conclude il pentastellato - Per noi è imperdonabile. Ed è imperdonabile tradire i propri elettori per avere in cambio delle poltrone. 'Il re è nudo!'",