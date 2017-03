Consip: se Lotti innocente perché non querela chi lo accusa?, dice Di Maio (M5S)

Luigi Di Maio del MoVimento 5 Stelle sull'indagine contro il ministro Luca Lotti.

"Il ministro Luca Lotti, oltre al vergognoso silenzio che lo ha contraddistinto fin qui, non ha nemmeno querelato chi lo sta accusando - in sede processuale, non sui giornali - di aver interferito con importanti indagini relative a un appalto da 2,7 miliardi di euro" osserva su Facebook Luigi Di Maio, esponete del MoVimento 5 Stelle, in merito all'indagine Consip.



"Quindi la domanda è: chi dei due mente, l'accusato o l'accusatore? Se chi accusa Lotti di favoreggiamento e rivelazione di segreto sta mentendo, perché non è stato querelato dal ministro stesso? E soprattutto, se mente, perché l'ad di Consip Luigi Marroni, voluto da Matteo Renzi, è ancora al suo posto?", conclude quindi il vicepresidente della Camera.