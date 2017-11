Arresto De Luca, Di Maio (M5S): rischio impresentabili alle politiche

Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle, commenta l'arresto in Sicilia del neo-eletto Cateno De Luca.

"Non sono passate nemmeno 48 ore dai risultati definitivi delle elezioni siciliane e c'è già il primo deputato regionale arrestato per evasione fiscale. È Cateno De Luca dell'Udc ed è uno dei tanti impresentabili dell'ammucchiata di Nello Musumeci che avevamo denunciato con Giancarlo Cancelleri" denuncia su Facebook Luigi Di Maio, leader del MoVimento 5 Stelle.



"Il centrodestra, con la complicità di gran parte dei media, se n'è fregato e oggi a causa della loro indifferenza e della loro arroganza i siciliani si ritrovano con un'assemblea regionale che non ha ancora cominciato a lavorare ma è già infangata da questo arresto. - aggiunge - Alle prossime elezioni politiche corriamo il serio rischio che l'emergenza legalità che abbiamo denunciato in Sicilia diventi un'emergenza nazionale".



"Grazie ad una legge elettorale incostituzionale che favorisce le ammucchiate, il centrodestra di Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni avrà gioco facile nell'imbarcare nuovamente una schiera di impresentabili e farli eleggere in Parlamento: - assicura il pentastellato - non si sono fatti scrupoli in Sicilia, non se ne faranno a livello nazionale".



"L'unico modo per impedire che il Parlamento diventi la casa degli impresentabili, è scegliere il MoVimento 5 Stelle, l'unica forza politica che ha il coraggio e la forza di correre da sola, con la propria faccia e il proprio programma, e di raccogliere, come abbiamo fatto in Sicilia, voti puliti e liberi" conclude Di Maio.