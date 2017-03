Terrorismo, a Venezia arrestato un minore: rivedere la legge, dice Malan (Fi)

"La scoperta di una cellula jihadista a Venezia è la prova che il nostro Paese è esposto più di ogni altro alla minaccia terroristica" diffonde in una nota il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Solo la professionalità dell'intelligence italiana ha fatto in modo di prevenire il rischio di un attentato ma il pericolo resta forte" prosegue l'esponente forzista.



Commenta inoltre: "Bisogna prevenire prima che curare: il governo italiano deve rivedere al più presto le politiche in materia di sicurezza e immigrazione, attualmente irresponsabili."



"Uno degli arrestati è un minore. - continua - Quanti altri aspiranti terroristi arriveranno con la corsia privilegiata creata dalla legge appena approvata da PD, M5S e Ncd che impedisce espulsioni e controlli seri per chiunque giunga in Italia clandestinamente e si dichiari minorenne?".