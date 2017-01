Perché in UE moneta unica ma agenzie rating valutano singoli Paesi?, chiede Malan (Fi)

"E' assurdo il potere che le autorità europee assegnano alle agenzie di rating" dichiara in un comunicato il parlamentare di Forza Italia Lucio Malan, dopo che anche la canadese DBRS ha tolto l'ultima A all'Italia, declassandola a BBB come le maggiori Fitch, Moody's e S&P (con giudizi che vanno dal BBB+ al BBB-).



Il parlamentare forzista riferisce dunque: "Nello stesso giorno in cui viene certificata la scarsa credibilità di questi istituti, con la multa di 856 milioni a Moody's per i rating gonfiati truffando milioni di risparmiatori, una valutazione della Dbrs, l'agenzia di un paese il cui PIL è inferiore all'Italia, dieci volte inferiore a quello della UE, determinerà maggiori costi per tutte le banche italiane da parte della BCE."



"E' peraltro palese l'assurdità di una situazione in cui c'è una moneta unica, ma le banche sono ingabbiate da valutazioni per singolo paese, che vanno a ricadere sulle imprese e sui cittadini. - osserva in ultimo à Perché la BCE continua a farsi dettare le regole del gioco da agenzie extraeuropee? L'Europa si sta rinchiudendo in un fortino nel quale è rimasta prigioniera".