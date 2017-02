PIL a 0,9%? Ma previsioni Renzi erano dell'1,8% per il 2017, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia sui dati del PIL.

"Leggo tanti commenti entusiasti per la notizia della crescita del nostro PIL dello 0,9 per cento. Ricordo a chi sta brindando che le stima fatta da Matteo Renzi all'inizio dei suoi tre anni al governo era di un +1,8% per il 2017 - riferisce in una nota Lucio Malan, senatore di Forza Italia -, cioè del doppio. A ciò si deve aggiungere che tra il 2014 e il 2016 si è accumulato un -2,6% rispetto alle stesse previsioni."



"Se tutto va bene, a fine 2017 l'Italia sarà più povera del 3,5% rispetto a quanto programmato da duo Renzi-Padoan nel 2014. Insomma: il PIL sarà di circa 54 miliardi inferiore alle previsioni, ogni italiano avrà un reddito di 1000 euro inferiore a quanto promesso. C'è davvero poco da festeggiare, considerando anche che, appena 24 ore fa, l'Unione europea ha stimato che l'Italia sarà, per tre anni, il fanalino di coda dell'Europa in quanto a crescita. E' la certificazione del fallimento del renzismo" illustra infine il rappresentante azzurro.