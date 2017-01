PD allo sfascio e M5S incapace: è occasione per il centrodestra, dice Malan (Fi)

"L'impegno di Forza Italia deve essere quello di ricompattare il centrodestra e presentarsi alle elezioni unito e come unica forza credibile di governo, come accade in tante realtà locali" fa sapere in un comunicato Lucio Malan, senatore di Forza Italia.



"Tra il centrosinistra che si sta dissolvendo e l'incapacità conclamata dei grillini, abbiamo davanti un'enorme occasione e non possiamo farcela sfuggire" prosegue il rappresentante azzurro.



Riferisce in conclusione: "Bisogna lavorare da subito per creare le condizioni migliori di un'unità costruita sugli obiettivi da perseguire."