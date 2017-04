Migranti: se in arrivo 250mila cosa cambia se Ungheria ne prende 800, dice Malan (Fi)

Lucio Malan, senatore di Forza Italia, replica a Matteo Renzi.

"Matteo Renzi mostra di fare la voce grossa con i paesi dell'Est, colpevoli di non farsi carico di una quota di immigrati. Ma perché Ungheria e Polonia dovrebbero prendersi gli immigrati che il governo italiano va a prelevare a pochissimi chilometri dalle coste libiche? Una modalità che ogni giorno appare più discutibile, come si rileva dalle dichiarazioni rese dal direttore operativo di Frontex, Fabrice Leggeri, il quale ha rivelato che gli scafisti dotano alcuni passeggeri dei loro barconi dei numeri di telefono delle Ong" osserva in una nota Lucio Malan, senatore di Forza Italia.



"I dati dell'organizzazione internazionale per le migrazioni dicono che oltre l'83% dei migranti che arrivano in Europa - informa infine il parlamentare -, giunge nel nostro paese. Certo le nostre coste non sono lontane dall'Africa, ma per Spagna, Grecia e Malta gli arrivi sono limitatissimi. Perché? Perché non incentivano le partenze con operazioni come Mare Nostrum, accoglienza indiscriminata e così via. Infine, cosa cambierebbe se l'Ungheria si prendesse gli 800 immigrati che pare le dovrebbero toccare, quando tutte le stime dicono che nel 2017 probabilmente arriveranno in Italia circa 250mila migranti, contro i 181mila del 2016? Renzi cerca di distrarre l'attenzione degli italiani tirando in ballo il governo ungherese, mentre il problema è il governo italiano."