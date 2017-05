Migranti: dove girano tanti soldi prospera crimine, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia commenta l'inchiesta sul clan Arena.

"Ancora una volta si dimostra che, nel fenomeno dell'immigrazione, accanto ai ben intenzionati prosperano criminali di ogni specie, dentro e fuori l'Italia" osserva in una nota il senatore di Forza Italia Lucio Malan, in merito all'inchiesta sul clan Arena che gestiva, secondo l'accusa, anche il centro migranti più grande d'Europa, il Cara di Isola Capo Rizzuto (Crotone).



"Lo dimostrano gli arresti nell'ambito delle indagini su 'ndrangheta e accoglienza. - prosegue l'esponente forzista - Più sono i migranti, più sono le risorse impiegate per il loro recupero in mare e il loro mantenimento in Italia, più questo crimine prospera: da chi attacca e distrugge villaggi in Africa e altrove per reclutare nuova merce umana, a chi sfrutta questi poveretti lungo il lunghissimo tragitto, dagli imprenditori della prostituzione forzata agli scafisti, tutti costoro vedrebbero sparire il loro business se la maggior parte dei migranti venisse riaccompagnata da dove è partita."



"Se vogliamo aiutare i poveri del Terzo Mondo - conclude quindi il parlamentare azzurro -, usiamo parte delle immense somme impiegate per l'accoglienza sul posto. Si aiuterebbero i veri poveri, si scoraggerebbe il crimine, si eviterebbero infiltrazioni di terroristi. Tutto questo è ormai evidente e il governo non può continuare a far finta di non vedere."