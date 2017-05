Migranti: autorità non trovano trafficanti ma Matrix sì, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia sull'onda (anomala) migratoria.

"L'onda migratoria è ormai diventata una marea di cui non si intravede un calo" denuncia in una nota il senatore di Forza Italia Lucio Malan.

"E intanto l'inerzia del governo è sempre più evidente. - aggiunge - Ieri sera la trasmissione Matrix ha mostrato come sia facile entrare in contatto con i trafficanti di esseri umani."



"E' preoccupante che non ci riescano, oppure non ci provino, le autorità che dovrebbero combattere l'illegalità e difendere il territorio italiano. - sottolinea quindi il parlamentare - La stessa trasmissione ci ha anche informato del fatto che i più abbienti vengono del tutto indisturbati in Italia dalla Turchia con imbarcazioni di lusso pagando da seimila a novemila euro, con sconti per i bambini."



"Cosa fa il governo davanti a tutto questo? Tutto fa pensare che stia agevolando in tutti i modi l'invasione dei migranti" conclude quindi l'esponente azzurro.