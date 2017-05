Legittima difesa: legge confusa che va contro vittima, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia sulla legittima difesa.

"Una legge che dice tutto e non dice niente: era giorno o era notte? Eri abbastanza turbato psicologicamente o hai reagito con lucidità? L'aggressore si è introdotto con l'inganno o in modo esplicito? Sulla legittima difesa c'è bisogno di chiarezza, non di altro fumo negli occhi: sei entrato in casa mia, mi hai minacciato e io ho reagito, tu sei colpevole, io innocente" afferma in una nota il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



Il parlamentare azzurro espone in conclusione: "Questo bisogna mettere per iscritto nel testo di legge, non introdurre delle modifiche tenui e confuse che lasciano comunque al giudice la possibilità di condannare un onesto cittadino vittima di violenza."