Legittima difesa: dal PD poche idee ma confuse, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia riflette sulla legge che riforma la legittima difesa.

"Grande successo quello della legge sulla legittima difesa - riflette in un comunicato il senatore di Forza Italia Lucio Malan -, che non può neanche contare sull'approvazione di chi l'ha firmata." Sottolinea dunque: "Che pasticcio hanno combinato quelli del PD."



"Prima fanno passare una legge confusa e arrabattata - prosegue quindi il parlamentare -, forse perché sentono il dovere di sostenere il loro amico-nemico Angelino Alfano, poi, il giorno successivo, non si vergognano di sconfessarsi da soli e dicono che quel testo è troppo fumoso."



Aggiunge: "E' lo stesso segretario del PD, Matteo Renzi, a sostenere questa posizione senza neanche cercare di nascondersi, lo fa alla luce del sole, o meglio, della sua app." "Questo caos dimostra ancora una volta come al Governo ci siano personaggi con poche idee ma confuse" osserva infine.