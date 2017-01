Legge elettorale: proporzionale è garanzia per i cittadini, dice Malan (Fi)

"Dopo la sentenza della Consulta il Parlamento deve mettersi al lavoro per rendere omogenei i sistemi elettorali di Camera e Senato" afferma in una nota Lucio Malan, senatore di Forza Italia.



"Il premio di maggioranza in una sola Camera è una minaccia alla governabilità non un aiuto: non ha ragion d'essere" prosegue l'esponente forzista.



Riflette infine: "Un sistema proporzionale garantisce invece che la maggioranza in Parlamento corrisponda alla maggioranza tra i cittadini."