Lavoro di cittadinanza di Renzi per pescare voti da M5S, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia sul lavoro di cittadinanza proposto da Matteo Renzi.

"Dopo aver messo in campo con il Jobs Act una riforma del mercato del lavoro disastrosa, i cui costi sulle tasse degli italiani sono andati in gran parte a beneficio delle aziende per assunzioni che avrebbero fatto comunque, Matteo Renzi ora lancia il vuoto slogan del lavoro di cittadinanza, cercando di pescare voti grillini con la scopiazzatura del nome", sottolinea in una nota il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Insomma il 'lavoro di cittadinanza' è merce tarocca come quella che vendono abusivamente certi clandestini importati dal suo governo - prosegue il parlamentare -. La differenza è che qui anche l'originale è una fregatura, poiché il reddito di cittadinanza M5S è una proposta con una copertura finanziaria fondata sull'affossamento delle forze armate e l'abolizione delle ambulanze, scambiate per auto blu, comunque sufficiente solo per una piccola minoranza dei tanti italiani privi di reddito".



"Con queste proposte Renzi rischia di rispettare la sua promessa di lasciare la politica, ma non per sua volontà ma per la bocciatura degli elettori e degli iscritti al PD", conclude l'esponente azzurro.