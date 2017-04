Ius soli: PD vuole incentiva invasione per raccattare voti, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia sullo ius soli.

"Ancora una volta il PD di Renzi mette i propri interessi davanti a quelli dell'Italia" riflette in un comunicato il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Mentre la grande maggioranza degli italiani è preoccupata per l'enorme aumento di arrivi di immigrati sulle nostre coste e il governo è costretto ad elevare a 4,6 miliardi la somma destinata alla loro accoglienza, - specifica - il PD con SEL, MDP e altri chiede in Commissione Affari Costituzionali di accelerare con l'esame del disegno di legge detta 'ius soli', anche a costo di saltare, in barba alla Costituzione, l'esame in Commissione."



Avverte quindi: "Una norma che costituirebbe una incitazione e una incentivazione ai trafficanti di esseri umani e a tutti coloro che vogliono venire in Italia a vivere dell'assistenza pubblica a spese del contribuente."



"Evidentemente, di fronte al sempre più diffuso rifiuto di votarlo da parte degli italiani, non esitano a cercare voti tra chi italiano non è e sperano di raccattare qualche voto tra i nuovi cittadini, che sarebbero fin da subito almeno un milione, oltre ai circa 200mila che l'hanno ottenuta nell'ultimo anno anche con la vecchia legge" prosegue.



"È singolare questa fretta dopo che per più di un anno, per responsabilità della maggioranza a guida PD, il testo non è stato esaminato neanche per un minuto e non si è neppure potuto illustrare gli emendamenti" osserva quindi il parlamentare azzurro.



"La Costituzione stabilisce che l'esame in Commissione è un obbligo e noi difendiamo la Costituzione" chiarisce quindi Malan.