Invece di lasciare la politica detta legge su elezioni, dice Malan (Fi)

"Per Matteo Renzi ogni decisione, a partire dalla data delle elezioni, è subordinata alla sua personale convenienza. Per noi invece al primo posto ci sono gli interessi degli italiani, che hanno il diritto di andare a votare presto con una legge che permetta loro di esprimersi in modo efficace. Votare qualche settimana prima con una legge sbagliata, che rende inutili le elezioni, sarebbe una costosissima e dannosa presa in giro", denuncia in una nota Lucio Malan, senatore di Forza Italia.



"Renzi aveva promesso solennemente e più volte di lasciare la politica in caso di sconfitta referendaria, ora invece pretende di dettare legge su tutto per coprire i disastri fatti dalla sua politica e per avere di nuovo direttamente in mano le nomine nei grandi enti pubblici e proseguire la sua sistematica occupazione del potere", osserva infine.