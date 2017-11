Elezioni: Sicilia non come Lagos 5 Stelle ma come Lombardia, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Fratelli d'Italia sulle elezioni in Sicilia.

"La vittoria di Nello Musumeci è necessaria alla Sicilia. Serve un cambiamento che certo non possono garantire gli incompetenti a 5 Stelle, con Beppe Grillo che propone Lagos come modello di sviluppo" dichiara in un comunicato il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Il guaio è che i sindaci M5S sembra abbiano già seguito quell'esempio! Noi invece non vogliamo la Sicilia come Lagos, ma semmai come la Lombardia, amministrata dal centro destra unito da decenni, forti di un candidato affidabile come Musumeci. La Sicilia e l'Italia non possono permettersi altri 5 anni di immobilismo del PD o la follia grillina. Paralizzare la regione sarebbe una sciagura per tutti i siciliani" chiarisce in conclusione l'esponente azzurro.