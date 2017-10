Elezioni, Malan (Fi): meno Stato e tasse, programma Berlusconi chiaro

Lucio Malan di Forza Italia commenta le dichiarazioni di Silvio Berlusconi.

"Silvio Berlusconi ha individuato con chiarezza le priorità per l'Italia: meno tasse - espone in una nota Lucio Malan, senatore di Forza Italia -, meno Stato, meno burocrazia italiana ed europea, più aiuto a chi ha bisogno, più sicurezza per tutti e più garanzie per ciascuno."

"Concetti chiari, semplici e di buonsenso che in anni di governo la sinistra non è riuscita né a cogliere né ad affrontare è che invece, ne sono certo, saranno colti da milioni di cittadini che non hanno smesso di credere in una Italia migliore" puntualizza in ultimo.