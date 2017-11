Dl fiscale: concessione Autobrennero per altri 33 anni. Regalo da 5 miliardi, dice Malan

Lucio Malan di Forza Italia sul decreto fiscale.

"Con un piccolo emendamento al decreto fiscale votato dalla maggioranza si regalano oltre 5 miliardi a una municipalizzata, feudo sicuro di SVP e PD. Con l'emendamento 13.0.7, infatti, la concessione dell'Autobrennero viene di fatto prorogata per 33 anni, attraverso il trucco dell'affidamento in house. Poiché questa infrastruttura incassa 370 milioni all'anno, di cui ben 169 di margine operativo lordo, è facile calcolare che oggi si regalano 11 miliardi di incassi, di cui 5,5 di margine, senza alcuna possibilità di competizione" riflette in una nota il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Ben diverso era stato il comportamento del governo Berlusconi, con il ministro Altero Matteoli, che fin dal settembre 2011 aveva indetto la gara per la concessione che sarebbe scaduta il 30 aprile 2014, mentre ad oggi attendiamo ancora segni di vita sulla Torino-Piacenza e per l'Ativa, le cui concessioni sono ampiamente scadute. Ciò che oggi il Governo accetta come condizioni definitive per i prossimi 30 anni erano le condizioni di partenza per la gara d'appalto, ma senza una serie di garanzie previste nell'appalto" prosegue l'esponente azzurro.