Decreto migranti: governo boccia odg contro alleanza Ong e scafisti, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia riferisce in merito al decreto immigrazione.

"Il Governo ha detto 'no' a qualsiasi misura che possa interferire con lo sporco lavoro degli scafisti. Nel corso della discussione sul decreto legge Minniti, nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, - riflette in un comunicato il senatore di Forza Italia Lucio Malan - il governo ha dato parere contrario a miei ordini del giorno, sottoscritti dai senatori di Fi e dal senatore Giovanardi, in cui si chiedeva di fare verifiche sulle organizzazioni non governative che, come denunciato persino da Frontex, oltre che da numerosi organi di stampa, entrano con le loro imbarcazioni nelle acque territoriali libiche, concordano con gli scafisti le partenze dei barconi e segnalano la loro presenza per facilitare il traffico di merce umana".



"Bocciato anche l'ordine del giorno che chiedeva di adoperarsi nelle sedi internazionali per evitare che qualunque persona soccorsa nel Mediterraneo, qualunque sia il Paese della nave soccorritrice, venga sempre e comunque portata in Italia", precisa.

"Bocciata, inoltre, - diffonde l'esponente forzista - la richiesta che le nostre navi si attengano al raggio d'azione previsto dall'operazione Triton, e vadano oltre solo in caso di segnalazione di persone in pericolo".



"Il parere del Governo è stato autorevolmente espresso dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, senatrice Anna Finocchiaro, e dal sottosegretario all'Interno Manzione, determinando il voto contrario da parte della maggioranza. - viene precisato infine - Questi pareri smascherano definitivamente la linea del governo: ora è evidente che l'obiettivo è l'aumento degli sbarchi sulle nostre coste, attraverso un maggior numero di partenze dalla Libia. Il fatto che ciò comporti un aumento del numero dei morti, oltre a un aggravio enorme di spese a carico dei contribuenti italiani, pare non interessare. Gli Italiani (che credono nell'accoglienza di chi è in pericolo di vita, ma non sono disposti a finanziare l'invasione del nostro Paese) sapranno trarre le opportune conseguenze."