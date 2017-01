Beppe Grillo non è Trump: politica M5S opposta su tutta la linea, dice Malan (Fi)

"Beppe Grillo fa ridere da politico più che da comico. Ora cerca di farsi passare per emulo di Donald Trump. Peccato che al centro del programma del presidente Usa ci siano colossali investimenti nelle infrastrutture, in particolare stradali, cui il M5S è costantemente contrario" sottolinea in una nota il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Trump - ricorda - è contro la teoria del cambiamento climatico causato dell'uomo, cui invece i grillini si accodano ogni giorno. Trump è per un poderoso rilancio di ogni attività produttiva, i grillini sono contro. Trump vuole rafforzare le forze armate mente i grillini vogliono smantellarle per finanziare il loro reddito di cittadinanza. E si potrebbe andare avanti a lungo".



A giudizio dell'esponente azzurro, quindi, "Grillo è una banderuola che gira a ogni vento per raccattare voti. Prima o poi anche i suoi sostenitori dovranno ammetterlo. Molti l'hanno già fatto".