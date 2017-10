Austria: Kurz ha vinto per le sue idee chiare, dice Malan (Fi)

Lucio Malan di Forza Italia commenta i risultati delle elezioni in Austria.

"La vittoria di Sebastian Kurz in Austria, insieme al risultato soprendente di FPO, confermano che i cittadini europei premiano le idee chiare" fa sapere in un comunicato il senatore di Forza Italia Lucio Malan.

"Noi, che come Kurz siamo nel Partito Popolare Europeo, siamo pronti a dare una svolta al paese disorientato è impoverito da anni di governi pseudo tecnici o di sinistra" prosegue il parlamentare forzista.

Comunica in conclusione: "Sulla questione immigrazione, occorrono politiche decise, per tutelare sia gli italiani sia gli stranieri regolari che vogliano davvero essere parte del nostro Paese."