Attacco USA alla Siria: manca un Berlusconi per dialogo con Russia, dice Malan

Lucio Malan di Forza Italia commenta l'attacco USA alla Siria.

"L'attacco di Trump alla Siria è evidentemente anche basato su elementi a noi non ancora noti, ma in possesso della Casa Bianca" riflette il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Del resto, dalle parole del presidente USA, era ben chiaro fin da ieri che ci sarebbe stata un'azione militare. - osserva - È significativa la reazione russa, contraria ma lodevolmente misurata".



Aggiunge quindi: "Manca oggi particolarmente sulla scena internazionale una figura come quella di Silvio Berlusconi, capace di far dialogare l'Occidente con la Russia, interlocutore d'obbligo nel contrasto al terrorismo."



Conclude infine il parlamentare: "Il controproducente zelo anti-russo di troppi leader europei è la principale spinta alla Russia per cercare accordi con l'Iran, con tutto ciò che questo comporta."