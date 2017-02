A che serve voto subito se non darà un governo? Berlusconi ha ragione, dice Malan

Lucio Malan di Forza Italia contro le elezioni anticipate.

"Ancora una volta Silvio Berlusconi si dimostra vero statista dimostrando senso di responsabilità e rispetto verso i cittadini italiani" dichiara in un comunicato il senatore di Forza Italia Lucio Malan.



"Inutile fare proclami per elezioni domani se queste elezioni hanno una altissima probabilità di dar luogo a un Parlamento non è in grado di esprimere un governo" osserva infatti l'esponente azzurro.



Commenta in ultimo: "Noi vogliamo che le elezioni non siano fine a se stesse o uno show per qualche personalità, ma il momento in cui proporre una credibile svolta agli italiani, per dare al Paese una speranza concreta."