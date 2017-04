Luciano Ligabue operato alle corde vocali a Lione: "sta bene"

Claudio Maioli, manager di Luciano Ligabue, annuncia che il rocker di Correggio ha subito l'operazione alle corde vocali e "sta bene". "L'operazione è perfettamente riuscita", assicura.

"L'operazione è perfettamente riuscita" annuncia con un video postato su Facebook Claudio Maioli, manager di Luciano Ligabue, operato a Lione alle corde vocali dopo che al rocker gli era stato trovato un polipo.



"Ciao a tutti da Lione - dice Maioli -. So quanto state aspettando notizie su Luciano e io sono qui per dirvi che si è appena svegliato dall'anestesia e l'operazione è perfettamente riuscita! Fra pochi giorni avrete notizie direttamente dalla sua voce. A tal proposito c'è una canzone del suo nuovo album che dice 'Si trova sempre una ragione per brindare', ecco oggi ancora di più! Alla salute sua e di tutti noi, ciao".