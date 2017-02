Ligabue rinvia inizio tour: ho edema a corde vocali. Rinviata tappa di Roma

Il 31 dicembre l'annuncio che il concerto di Luciano Ligabue al Pala Arrex di Jesolo previsto per il 1 febbraio era stato spostato al 26 aprile "a causa di un'influenza stagionale che costringe l'artista a osservare 3 giorni di riposo" come si leggeva in un post su Facebook. Al contempo veniva confermato che il "Made in Italy - Palasport 2017" avrebbe debuttato regolarmente al PalaLottomatica di Roma venerdì 3 febbraio.



Meno di 24 ore dopo, però, Ligabue attraverso un video è costretto a rivelare che l'inizio del tour è rimandato. "L'altro giorno il concerto a Jesolo non è saltato tanto per l'influenza quanto per il fatto che proprio non avevo voce" ammette Ligabue, rivelando: "Allora mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno ritrovato un edema alle corde vocali".



"Il che vuol dire - prosegue Ligabue rivolto ai fan - che non solo adesso non sono nella condizione di controllare la voce, quindi proprio non riesco a cantare, ma che soprattutto mi dicono che devo assolutamente tenere la voce a riposo perché corro il rischio di creare dei danni maggiori alle corde vocali e in vista delle cinquanta, sessanta date che abbiamo comunque da fare quello può essere devastante".



"Per cui mi costringono a un periodo di riposo di dieci giorni, il che vuol dire, e quanto a malincuore ve lo devo dire, che le date di Roma vengono rimandate. Sono spostate, hanno già trovato degli spazi fra aprile e maggio e… sarà così" annuncia il rocker.



"E questo vuol dire che ovviamente vi potete immaginare il mio stato d'animo, la mia frustrazione. - sottolinea - Io attendevo con ansia l'inizio di questo tour, non vedevo l'ora di cominciare al PalaLottomatica proprio l'esecuzione dal vivo di un album a cui tengo così tanto e di uno spettacolo che credo vi piacerà. L'abbiamo preparato scrupolosamente, però, insomma, purtroppo non è possibile. Vi abbraccio e ci vediamo quindi ad Acireale con la prima e poi via via con tutte le altre".



L'inizio del Made in Italy Tour è programmato quindi il 14 febbraio, mentre le date di Roma sono così spostate:

- 12 aprile: recupero del 3 febbraio

- 13 aprile: recupero del 4 febbraio

- 19 maggio: recupero del 6 febbraio

- 20 maggio: recupero del 7 febbraio

- 21 maggio: recupero del 10 febbraio .



I biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date. Chiunque invece volesse il rimborso dovrà richiederlo presso il punto di prevendita di acquisto entro e non oltre il 15 febbraio 2017.