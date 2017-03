Ligabue: ho un polipo alla corda vocale sinistra. Tour slitta a settembre

Non era un semplice edema. Dopo le prime 17 tappe del tour, Luciano Ligabue rivela di avere un polipo alla corda vocale sinistra che gli impedisce di cantare. Ligabue annuncia quindi che dovrà essere operato, e che il tour "Made in Italy - Palasport 2017" slitta quindi a settembre.

Nuovo stop per Luciano Ligabue, ma molto più lungo del precedente. Dopo aver dovuto rinviare l'inizio del "Made in Italy - Palasport 2017" per un edema alle corde vocali, ora il rocker di Correggio è costretto a posticipare il prosieguo del tour.



"Devo fermarmi per un intervento alle corde vocali, mi dicono abbastanza semplice. Richiederà alcuni mesi di recupero", annuncia su Facebook Luciano Ligabue, dopo esser salito sul palco già 17 volte, annunciando però: "Vi ho promesso che verrò a trovarvi 'casa per casa' e lo farò. Il tour riparte a settembre"



"Sentite come son conciato con la voce. Sì, è così così. Purtroppo ho avuto una ricaduta e quindi si sente, faccio molta fatica a gestire proprio il cantato però non me la sentivo di far saltare il concerto all'ultimo. Quindi adesso andiamo dritti un po' al sugo, ce la metto tutta, faccio veramente tutto quello che posso, vi chiedo scusa", diceva Ligabue solo poche sere fa.



Nonostante la buona volontà, dopo 3 - 4 pezzi il cantante era però praticamente senza voce. Al termine di quel concerto, quindi, Ligabue ha avuto bisogno di farsi visitare "e mi hanno detto una cosa che avrei preferito non sentirmi dire, ma che purtroppo rientra fra quelle che vengono definite le malattie professionali di chi canta", rivela in un video.



"Ho un polipo, in questo caso intracordale mi dicono, alla corda vocale sinistra. - rivela - Il che significa una cosa molto semplice: il polipo non ti permette di poter cantare e quindi io adesso non posso cantare. Devo fare un intervento che mi dicono essere abbastanza semplice che però richiede qualche mese di recupero per la piena funzionalità delle corde vocali".



Ligabue chiarisce quindi che per il momento gli tocca fermare il tour, ma solo fino a settembre. Il cantante anticipa infatti che tutta l'organizzazione sta lavorando affinché a settembre ed ottobre le date vengano riconfermate negli stessi palazzetti e nelle stesse città, per permettere ai fan che hanno acquistato già il biglietto di dover attendere solo qualche mese in più prima di poter godere del concerto, senza altri eventuali disagi.