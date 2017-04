Veneto: governo impugna legge su asili nido. Zaia ricorre a Consulta

Luca Zaia difende la legge che dà la precedenza ai veneti nell'assegnazione dei posti negli asili.

"Il governo ha impugnato la nostra legge che dà la precedenza ai veneti nell'assegnazione dei posti negli asili. Ma noi resisteremo davanti alla Consulta: l'indicazione dei 15 anni di residenza non è discriminazione, ma afferma un principio di priorità, significa privilegiare chi è nato qui o chi in Veneto vive e lavora" dichiara su Facebook Luca Zaia, esponente della Lega Nord.



"Essere veneti non è una questione di sangue, ma di progetto di vita. Si fa così a Trento e Bolzano e a nessuno viene in mente di dire che è incostituzionale", ricorda quindi il goveernatore del Veneto.