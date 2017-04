Veneto, Zaia: inaugurato cinema all'ospedale San Giacomo a Castelfranco

Luca Zaia, governatore del Veneto, commenta la sperimentazione di 'Sala in più'.

"A Castelfranco all'ospedale San Giacomo prenderà il via la sperimentazione di 'Sala in più': una sala cinematografica, gratuita per pazienti, parenti, amici, volontari e operatori sanitari. Un progetto di umanizzazione delle cure promosso dall'Ulss n. 2 Marca Trevigiana e dalla Fondazione 'Altre Parole' onlus, sostenuto da Rai Cinema e patrocinato dalla Regione Veneto", annuncia su Facebook Luca Zaia, governatore del Veneto.



"Anche il cinema diventa così uno strumento di cura che può aiutare i pazienti a trascorrere dei momenti di svago e di condivisione utili ad abbassare la percezione del dolore e della sofferenza. Migliorare la qualità della vita uscendo dalla dimensione della stanza di degenza", commenta infine l'esponente della Lega Nord.