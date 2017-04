Turismo, Veneto prima in Italia. Per Cortina 2021 saremo pronti, dice Zaia

Luca Zaia, governatore del Veneto, dalla Borsa internazionale del turismo.

"Il Veneto è la prima Regione turistica d'Italia, con 65 milioni di presenze e 17 miliardi di fatturato. Già così parliamo della prima economia del Veneto, senza dimenticare che, a fronte dei 180 mila letti alberghieri, ne possiamo calcolare 420 mila di altre tipologie, che vorremmo certificare al più presto. Questo significa che già oggi arriviamo a 100 milioni e più di presenze", dichiara su facebook Luca Zaia dopo la visita alla Borsa internazionale del turismo (Bit).



"Tutti i settori evidenziano andamenti positivi e così tutti i territori, con Belluno, in gran parte montagna, che totalizza più 8% degli arrivi e più 3,1% delle presenze. - sottolinea il governatore del Veneto - Un risultato eccezionale, quest'ultimo, raggiunto grazie al coraggio e alla perseveranza di imprenditori eroi, costretti a operare nella morsa di due territori a Statuto Speciale come le Province Autonome di Bolzano e Trento e la Regione Friuli Venezia Giulia".



"Per Cortina 2021 saremo pronti: - assicura quindi l'esponente della Lega Nord - abbiamo un Piano per la viabilità regionale, un Piano per i caroselli sciistici e gli impianti. Sarà come attaccare il turbo per Cortina, ma lavoriamo perché le ricadute positive non siano solo per la Perla delle Dolomiti ma per l'intero settore montano e sciistico del Veneto, come deve essere quando su un territorio arrivano manifestazioni come un mondiale".