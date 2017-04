Semaforo in etichetta, Zaia: inganna perché olio da rosso e bibite da verde

Luca Zaia, esponente della Lega Nord, contro il semaforo in etichetta.

"Di recente è tornata in discussione la proposta di inserire in etichetta le caratteristiche nutrizionali degli alimenti attraverso il sistema dei semafori. Il metodo prende in considerazione grassi, zuccheri e sale riferiti a 100 grammi di alimento: ecco che l'etichetta di una bottiglia di olio extravergine di oliva avrebbe il bollino rosso e una lattina da 0,33 litri di una bibita gassata che contiene il 5% di zuccheri, invece, verrebbe contrassegnata con il bollino verde", segnala su Facebook Luca Zaia.



"Immaginate che danno potrebbe provocare a tutto il mondo agroalimentare un'informazione allarmante come questa! - chiarisce quindi il governatore del Veneto - Il semaforo in etichetta è una semplificazione ingannevole per i consumatori, perchè non tiene conto delle quantità consumate. In un'etichetta alimentare ci aspettiamo di trovare tutte quelle informazioni che ci sono utili per scegliere consapevolmente, e la normativa va disciplinata, affinché le informazioni siano corrette, esaustive e facilmente comprensibili ma soprattutto non approssimative, o peggio ancora ingannevoli!".