Referendum autonomia Veneto, Zaia: dietro di me un popolo no elettori Lega

Luca Zaia sul referendum per l'autonomia del Veneto.

"Non è mai accaduto nella storia della Repubblica che una Regione fosse autorizzata a un referendum sull'autonomia come quello che noi celebreremo domenica prossima" scrive su Facebook Luca Zaia.



"Noi consegniamo in mano ai veneti questa opportunità e decideranno loro cosa fare. L'invito come sempre è ad andare a votare per dimostrare di essere una comunità. - sottolinea il governatore del Veneto - È importante aprire una trattativa dicendo a Roma che dietro di me c'è un popolo, non solo elettori di questo o quel partito.

Io alle 7 di domenica mattina sarò al mio seggio a votare perché è giusto dare un segno".



"Se c'è impegno e voglia di fare si può chiudere la trattativa col Governo in poco tempo, dopo l'approvazione in Giunta e in Consiglio regionale del progetto di legge. - assicura - Confido anche nel governo Gentiloni, nella totale e piena collaborazione, perché è un fatto istituzionale e non una discussione politica. Sia chiaro, la proposta che presentiamo non è variabile, vale per tutti, per chi governa oggi e chi governerà domani".