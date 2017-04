Poliziotta incinta si avventa su rapinatore. Zaia: serve certezza pena

Luca Zaia della Lega Nord commenta l'arresto di un rapinatore da parte di una poliziotta incinta.

"Un tentativo di furto come tanti, ma questa volta al ladro è andata male. La vittima è una poliziotta che nonostante sia incinta non ci ha pensato due volte, e con grande coraggio si è avventata sul rapinatore immobilizzandolo fino all'arrivo di una pattuglia che era nelle vicinanze e lo ha arrestato", riferisce su Facebook Luca Zaia, governatore del Veneto.



"Per fortuna nessuna conseguenza per questa donna e il bambino che porta in grembo", rassicura, ma l'esponente della Lega Nord ribadisce: "Vogliamo la certezza della pena per chi commette furti, rapine o estorsioni e mette a rischio la sicurezza e la libertà dei cittadini!".