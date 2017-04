Migranti: più 24% nel weekend di Pasqua. Zaia: la misura è colma

Luca Zaia, governatore del Veneto, sugli sbarchi dei migranti.

"Altri 8.500 migranti sbarcati in Italia nel solo weekend pasquale, +24% rispetto al 2016, già anno record" riferisce su Facebook Luca Zaia, esponente della Lega Nord.



"Il Veneto si è sempre dichiarato indisponibile ad accogliere migranti, 2 su 3 dei quali non sono profughi. - ricorda il governatore - La misura è colma, si ospiti solo chi davvero scappa dalla guerra e non chi è in cerca di fortuna. A proposito, il ministro Minniti non aveva promesso di sgomberare i centri di accoglienza di Cona e Bagnoli? Perchè invece si continua ad inviare sul territorio centinaia di immigrati non identificati?".