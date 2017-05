Migranti: dare a Zuccaro strumenti dopo denuncia in Antimafia, dice Zaia

Luca Zaia della Lega Nord commenta le parole di Carmelo Zuccaro in Commissione Antimafia.

"L'accusa del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, oggi in Commissione Antimafia, è gravissima: 'A fronte di audizioni di Frontex e Marina, c'è il sospetto di contatti tra scafisti e alcune Ong: è dunque necessario consentirci di fare le indagini per dare corpo ai sospetti o smentirli (...). I trafficanti di uomini stanno in qualche modo ricattando chi agisce per fini umanitari esponendo i migranti a condizioni di rischio sempre più gravi'", riassume su Facebook Luca Zaia.



"Mi auguro davvero che la Procura sia messa nelle condizioni di acquisire prove da portare in un processo: diamo uomini e mezzi al dr. Zuccaro e consentiamogli di arrivare alla verità" conclude l'esponente della Lega Nord, governatore del Veneto.