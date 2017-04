Migranti: Italia come Austria chiuda rotta mediterranea, dice Zaia (Lega)

Luca Zaia, esponente della Lega Nord, sullo sbarco dei migranti.

"L'Austria vuole chiudere la rotta mediterranea ed è pronta a sbarrare il Brennero in poche ore; mezza Europa ha già alzato muri e steso reticolati, i balbettii italiani in UE continuano senza raggiungere obiettivo concreto. E' arrivato il momento di dire basta. Di dire o tutti o nessuno!" dichiara su Facebook Luca Zaia, esponente della Lega Nord.



"Solo nel Veneto siamo a 34.262 arrivati, di cui 21.172 hanno fatto perdere le loro tracce; - riferisce il governatore - al 6 al 18 aprile abbiamo registrato altri 450 arrivi tra coloro che sono sbarcati sulle coste del Sud Italia".



"E' arrivato il momento di dire forte e chiaro a questa torre di Babele con sede a Bruxelles che l'Italia è allo stremo e che non è più disposta a fare l'agnello sacrificale. - chiarisce - E' ora di dire: o tutti o nessuno. E se anche uno solo si tira indietro, adesso ha diritto di farlo anche l'Italia, che ha un dovere verso i suoi cittadini!".