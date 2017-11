Luca Zaia: io leader del centrodestra? Manfrina per indebolire autonomia

Luca Zaia, governatore del Veneto, continua a smentire che potrebbe guidare la coalizione di centrodestra alle elezioni politiche.

"Il mio nome per la leadership del centrodestra è una manfrina fatta ad arte per indebolire la trattativa del Veneto per la sua autonomia. Penso solo a governare il Veneto e a chiudere questa partita che per me è una responsabilità" assicura su Facebook Luca Zaia.



"Con i referendum di Veneto e Lombardia abbiano rimesso in moto un processo che non può che fare bene al nostro Paese. Il voto del 22 ottobre segna la storia, permettendo l'attuazione del regionalismo differenziato e la modernizzazione virtuosa dell'assetto istituzionale" assicura quindi il governatore veneto.