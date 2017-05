Dopo attentato Manchester servono leggi speciali, dice Zaia (Lega)

Luca Zaia, esponente della Lega Nord, invoca "leggi speciali" dopo l'attentato a Manchester.

"Siamo in guerra, di nuovo, anzi non ne siamo mai usciti" scrive su Facebook Luca Zaia, commentando l'attentato a Manchester al termine di un concerto di Ariana Grande.

L'esponente della Lega Nord quindi sostiene: "Bisogna rispondere con leggi speciali, con controlli impietosi in tutta quell'area grigia al confine tra la legalità e l'illegalità dove si nascondono e operano i fiancheggiatori di questi assassini, infiltratisi grazie all'errore storico dell'ospitalità indiscriminata".

"In queste ore di dolore mi dispiace di aver dovuto sentire anche dichiarazioni nelle quali si evidenziava che l'Italia è ancora immune da queste tragedie. - conclude il governatore del Veneto - Nulla di più sbagliato, perché la sofferenza non ha confini: è di tutti noi, anche di chi ha avuto la fortuna di non sentirla sulla propria pelle".