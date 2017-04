Dopo attacco USA alla Siria rischio nuova guerra fredda, dice Zaia (Lega)

Luca Zaia della LEga Nord commenta il lancio dei missili USA in Siria.

"La Siria sta diventando il vero fronte di lotta al terrorismo, un terrorismo che si alimenta di disertori, mercenari, un conflitto quindi che è ormai altro rispetto all'originaria sollevazione dei ribelli contro Assad. Il fronte non è quello siriano, ma quello dell'ISIS, che ha riflessi sull'Occidente non soltanto in termini di terrorismo ma anche di una incessante massa di profughi", scrive su Facebook Luca Zaia.



"Questo popolo è in guerra dal 2011, sei anni di conflitto feroce con esiti tragici, 300 mila morti, cominciato come una guerra civile poi infiltrata da forze estremiste e integralisti islamici. - ricorda l'esponente della Lega Nord - Non si possono usare armi chimiche, mai, ma non possiamo pensare neppure che questa guerra sia l'occasione per una escalation che porti al ritorno a una nuova guerra fredda".



"I due obiettivi principali restano portare la pace a quel popolo e combattere l'ISIS. Bisogna tornare al dialogo tra Vladimir Putin e Donald Trump altrimenti ci rimetterà non soltanto la Siria ma il mondo intero" avverte.