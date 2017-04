Def, Zaia: per veri migranti basta 1 miliardo. Governo aiuti poveri italiani

Luca Zaia della Lega Nord contro i fondi stanziati dal governo nel Def 2017 per l'accoglienza migranti.

"Secondo me i veri profughi sono quei 7.209.000 veneti e italiani che secondo l'Istituto nazionale di statistica vivono difficoltà economica. Per loro però non si trovano 4 miliardi e 600 milioni di euro che invece il Def destina all'accoglienza di immigrati che per l'80% non sono profughi" osserva su Facebook Luca Zaia, esponente della Lega Nord.



"Più di tre milioni di famiglie venete e italiane stentano, ed è a loro che un governo che abbia a cuore la sua gente dovrebbe riservare risorse. - chiarisce - Ho sempre detto che civiltà e umanità impongono di aiutare i bisognosi, ma se i bisognosi sono in realtà non più del 20% degli arrivati, per dare loro assistenza basterebbe poco meno di un miliardo. I conti non tornano per 3 miliardi e 600 milioni. Troppi per un Paese con 7 milioni e 209 mila poveri o avviati sulla via della povertà!".