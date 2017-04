Assassino barista Budrio arrestato più volte: serve certezza pena, dice Zaia

Luca Zaia della Lega Nord riflette sull'omicidio del barista di Budrio.

"Il presunto assassino del barista di Budrio è una vecchia conoscenza delle Forze dell'ordine: arrestato nel 2007 e scarcerato, poi di nuovo nell'ottobre 2010 e così via..", osserva su Facebook Luca Zaia, esponente della Lega Nord.



"La priorità del Parlamento deve essere la sicurezza dei cittadini e si può fare senza spendere un soldo: cambiare le leggi rendendole severe e più chiare, per far si che chi delinque stia in carcere e non entri ed esca, è un provvedimento a costo zero", conclude il governatore del Veneto.